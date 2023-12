Manfredi a cittadini, a Capodanno usate il trasporto pubblico

"Invito tutti i napoletani a utilizzare i mezzi pubblici perché è una grande festa, lasciamo le macchine a casa e usiamo i mezzi pubblici che copriranno tutta la città per tutta la notte". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in vista dei festeggiamenti di Capodanno che si svilupperanno tra piazza Plebiscito e il lungomare Caracciolo.

In città la notte di Capodanno saranno in servizio no stop la funicolare Centrale, la linea 1 della metropolitana ma anche la linea 2 gestita da Ferrovie dello Stato. "Lo sforzo di Fs è positivo - ha sottolineato Manfredi - perché la linea 2 copre una fascia della città che altrimenti sarebbe stata esclusa e con l'interconnessione a Cavour si garantisce un trasporto che è a copertura di quasi tutta la città. E' un passo in avanti perché è la prima volta che Fs fa un servizio per tutta la notte, è un bell'esperimento che ci consentirà anche di misurare il numero di viaggiatori". Non ci sarà invece il servizio notturno dei mezzi Eav. "Il prefetto aveva invitato anche Eav a tenere aperta almeno la Cumana - ha ricordato il sindaco - ma dal punto di vista organizzativo, nell'ambito dei loro accordi sindacali, non avevano previsto questa possibilità e quindi non è stato possibile. Ci auguriamo che l'anno prossimo si possa allargare anche ad Eav il servizio notturno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA