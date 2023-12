Il Comune di Capri affida in house la gestione del porto

Il Consiglio comunale di Capri ha approvato all'unanimità oggi la proposta di delibera per l'affidamento in house del servizio di gestione del Porto turistico. In sostanza "il porto di Capri resta ai capresi".

"Abbiamo fatto in modo con l'affidamento in house - ha commentato il sindaco di Capri, Marino Lembo - che il porto sia al cento per cento comunale. Abbiamo deliberato, visti i piani di investimento, vista la proprietà esclusiva del porto da parte del comune di Capri, di affidare la gestione alla società comunale".

"Il Porto turistico di Capri è l'unico costruito interamente con i soldi della comunità - ha osservato l'assessore Paola Mazzina, delegata allo Sviluppo del Porto turistico e relatrice della proposta -. E' il frutto di scelte strategiche e lungimiranti che ispirarono i nostri amministratori a partire dagli anni '60, è il nostro fiore all'occhiello, il nostro biglietto da visita dell'accoglienza e dell'ospitalità. La delibera di affidamento in house del servizio di gestione del Porto turistico approvata oggi all'unanimità dal Consiglio comunale della Città di Capri conferma con determinazione e convinzione la volontà di assicurare che la gestione continui ad essere affidata ai capresi e per i capresi evitando ogni forma di speculazione esterna agli interessi locali".



