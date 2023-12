Controlli Nas nell'Avellinese, multa da 30 mila euro

Una imprenditrice di nazionalità cinese residente a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, è stata denunciata dai carabinieri della locale compagnia dell'Arma nel corso di controlli finalizzati alla prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e igienico-alimentare.

Nel suo esercizio commerciale sono state riscontrate svariate violazioni delle normative e altrettante irregolarità legate al commercio di beni alimentari. Nei suoi confronti sono state elevate ammende complessive per quasi 30 mila euro ed è stata anche disposta la sospensione dell'attività a partire dal prossimo 15 gennaio.

Ai controlli hanno partecipato i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino e del Nas di Salerno.



