Bimbi lo urtano con bici e anziano li minaccia con coltello

Con la bici lo urtano accidentalmente mentre passeggia nella villa comunale di Giugliano (Napoli) e per questo un anziano minaccia di morte i due ragazzini di 11 e 12 anni.

È accaduto ieri pomeriggio. I carabinieri stavano percorrendo via I° Maggio quando vedono i due bimbi chiedere aiuto. Ai militari, molto spaventati, raccontano che l'uomo ha preso dalla tasca un coltello e ha detto loro "andate via o vi ammazzo".

I carabinieri - ricevuta la descrizione dell'anziano - entrano in villa e trovano il 68enne che viene perquisito. Nella tasca del giubbotto nero trovano un coltello a serramanico lungo complessivamente 15 centimetri che viene sequestrato. Il 68enne è stato denunciato.



