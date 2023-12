Napoli: torna Lindstrom ma tanti titolari restano out

Il rientro in gruppo di Jesper Lindstrom è la buona notizia per Walter Mazzarri nell'allenamento di oggi in preparazione alla sfida contro il Monza in programma al Maradona venerdì. Il centrocampista danese ha recuperato dal dolore della lombalgia ed è tornato ad allenarsi con i compagni, dimostrando di aver recuperato per il match in cui il tecnico azzurro avrà molti assenti a partire dagli squalificati Osimhen e Politano, per le espulsioni a Roma, e gli infortunati Olivera, Lobotka e Natan.

Per il regista del Napoli oggi c'è stato lavoro personalizzato in campo, con la prospettiva però di tornare a inizio gennaio. Lungo invece lo stop di Natan che soffre per una lussazione acromion-claveare alla spalla destra e resta indisponibile per almeno un mese. Giocatori contati per Mazzarri che però può contare sul sostegno dei tifosi: già sold out lo stadio per la sfida di venerdì, contando anche sui tanti napoletani che vivono in altre città e sono tornati per le ferie di capodanno.



