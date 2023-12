Da antico calendario celtico parte romanzo "A place to return"

Nell'inverno del 1897 a Coligny, in Francia, viene ritrovato l'unico calendario celtico giunto sino a noi e databile intorno al 50 d.C.

Il lunario era stato disegnato su una tavola di bronzo (con simboli e lettere latine) le cui incisioni riproducevano la sequenza dei giorni, dei mesi, degli anni, di un'antica tradizione dei druidi celtici. Parte da questo ritrovamento il romanzo "A place to return" di Ciro Sabatino, libro che inaugura la neonata casa editrice napoletana Gialli.it, ordinabile online su Amazon Libri.

Nel libro l'autore descrive le indagini su come mai i leader religiosi e guardiani del "sacro ordine naturale" di un insieme di popoli indoeuropei ormai scomparsi, che erano soliti tramandare oralmente il loro sapere, incisero in caratteri latini questo calendario. Ma questo è solo l'inizio di una lunga storia raccontata nel primo romanzo di Ciro Sabatino, che organizza e dirige il Festival del Giallo Città di Napoli e inaugura la collana Storie, della neonata casa editrice napoletana Gialli.it, diretta dalla giornalista Anita Curci. Nel libro viene narrata una vecchia leggenda, con un gruppo di amici di oggi che si ritrova a caccia di risposte impossibili, in un paesino che a volte c'è e a volte non c'è, che a volte scompare nel nulla.

Ciro Sabatino al suo esordio da scrittore prova a dimostrare come perfino leggende, mistero e magia, a volte, arrivino a generare nell'uomo brame incontrollabili fino a diventare strumentali al potere terreno. Il romanzo è anche un viaggio metaforico in una favola antica che permetterà ai protagonisti di riscoprire il senso dell'amicizia, il valore dei ricordi e del passato. Il punto d'arrivo è la consapevolezza che nella vita ognuno dovrebbe avere sempre un posto dove tornare, "A place to return", appunto. Un libro che lo stesso Sabatino descrive come il "rimettere insieme i cocci di una storia assurda, senza sapere nemmeno da dove cominciare", sottolineando "che forse mi servirà a tirar fuori da un cassetto del cavolo i migliori anni della mia vita. Una donna che ho amato, alcuni amici cui ho voluto bene, Jack, un falco pescatore e un paesino che a volte c'è. E a volte non c'è".



