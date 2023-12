Cinema: Capri, Hollywood al via con Grigolo e Rocco Hunt

Sulle note di 'O sole mio' cantata dal tenore Vittorio Grigolo, accompagnato dalla Fanfara dei Bersaglieri, e con la consegna del Capri Music Award a Rocco Hunt si è aperta nella piazzetta di Capri la 28esima edizione di Capri, Hollywood - the Internationa Film festival, la kermesse che inaugura la stagione internazionale degli Awards sostenuta dal MiC (DG Cinema) dalla Regione Campania con Intesa Sanpaolo e Givova e con il patrocinio del Comune di Anacapri, della Città di Capri, della Città di Napoli, dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, della Croce Rossa Italiana e Nuovo Imaie con la partecipazione di Isaia, Caremar e Radio2 Rai.

Sul palco a fare gli onori di casa il fondatore e produttore Pascal Vicedomini, il presidente onorario Tony Renis e tre registi internazionali: lo statunitense premio Oscar Bobby Moresco, chairman di questa edizione, l'inglese Mike Figgis, 'giudice' del digital contest del festival e il maestro irlandese Jim Sheridan, con loro il sindaco di Capri Marino Lembo. Applausi per la Fanfara dell'8° Reggimento Bersaglieri (Brigata Garibaldi), premiata per la promozione della musica nelle missioni di pace, che si è esibita anche nella mattinata ad Anacapri.

Arrivato sull'isola il regista Matteo Garrone candidato all'Oscar per l'Italia con il suo 'Io Capitano'.

Capri Hollywood 2023 dedica questa edizione a Marcello Mastroianni in occasione del centenario della nascita nel 2024.

L'artista amato ovunque nel mondo sarà ricordato con diversi eventi: la proiezione speciale il 1 gennaio del film Maccheroni di Ettore Scola (per gentile concessione di Aurelio De Laurentiis) mentre già visitabili nella Certosa di San Giacomo sono la Mostra dell'artista pittore e scultore B. Zarro e la mostra fotografica del Re dei paparazzi Rino Barillari. Tutto esaurito nelle sale dell'isola nei primi due giorni di proiezioni.



