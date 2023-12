Annuncio Lipsia, 'abbiamo preso Elmas dal Napoli'

Il Lipsia ha annunciato con una nota di aver acquistato dal Napoli il giocatore macedone Eljif Elmas, che ha firmato, fa sapere il club, un contratto di quattro anni e mezzo, quindi fino al 30 giugno del 2028. Non è stata specificato la cifra pagata al club campione d'Italia per questo trasferimento, ma i media locali scrivono che sarebbe di 23 milioni di euro.

"Elmas avrà la maglia numero 6, e si unirà a noi da lunedì 1 gennaio - è scritto nella nota del Lipsia -. Il 2 si recherà con il resto della squadra allo stage di allenamenti in programma a La Manga, in Spagna". "Giocare nella Bundesliga è sempre stato il mio sogno", è il commento di Elmas riportato nel comunicato del Lipsia. (ANSA) .



