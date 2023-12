Aggredisce la convivente, arrestato nell'Avellinese

Dopo averla picchiata l'ha inseguita in casa e ferita con un coltello da cucina. Un 50enne di Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri al culmine dell'ennesimo litigio con la convivente che da tempo subiva i maltrattamenti dell'uomo. Sono intervenuti i militari della Compagnia di Avellino dopo la segnalazione al 112 che hanno scongiurato ulteriori conseguenze.

Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha prima inveito nei loro confronti quindi li ha aggrediti. È stato bloccato e denunciato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale prima di essere trasferito in carcere ad Avellino.



