Accoltellarono e picchiarono giovani durante lite, 4 arresti

Lo scorso 19 novembre, davanti ad una discoteca di Pozzuoli (Napoli), durante una violenta lite picchiarono un giovane, anche con una mazza da baseball, e ne accoltellarono un altro: oggi la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare che ha disposto la misura carceraria nei confronti di Gianluca Forte, Antonio Nobile, Domenico Di Micco, e la misura degli arresti domiciliari per Luigi Forte. Sono accusati di tentato omicidio e lesioni aggravate in concorso.

La misura cautelare è stata emessa dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile e dai commissariati di Pozzuoli ed Afragola. Per futili motivi gli indagati malmenarono due giovani; uno fu accoltellato all'addome e l'altro fu colpito più volte con calci pugni e una mazza da baseball.

Luigi e Gianluca Forte sono figli di Giovanni attualmente detenuto per reati associativi di stampo camorristico, in quanto ritenuto contiguo al "Clan Moccia" operante ad Afragola (Napoli).

Antonio Nobile è figlio di Raffaele attualmente detenuto per reati associativi di stampo camorristico in quanto ritenuto contiguo sempre al Clan Moccia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA