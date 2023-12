A Klm manutenzione pista ciclabile da via Nuova Agnano

Ad occuparsi della manutenzione della pista ciclabile di via Nuova Agnano- viale Kennedy sarà la compagnia aerea olandese Klm. Oggi la consegna simbolica del tratto di ciclabile, primo esempio del progetto 'Adotta una ciclabile' voluto dal Comune di Napoli in un'ottica di potenziamento dei percorsi dedicati alle bici. La compagnia aerea olandese si occuperà della sistemazione e della cura del tratto che da via Nuova Agnano, di fronte alla Porta del Parco di Bagnoli, arriva a piazzale Tecchio correndo lungo la sede dell'Università Federico II, le stazioni della Cumana di Agnano, Edenlandia e Mostra e lambendo la Mostra d'Oltremare. "Abbiamo un programma molto ampio d'espansione delle piste ciclabili - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - ma è anche importante manutenere e gestire quelle che già sono state realizzate e questo accordo con Klm è un passo significativo. In passato sulle piste ciclabili sono state fatte delle scelte più ideologiche che pratiche: per poter avere delle ciclabili che siano veramente utilizzabili in sicurezza abbiamo la necessità di realizzarle in maniera tecnicamente valida. Napoli è una città complessa in cui la mobilità su due ruote non è semplice, ma con l'impegno di tutti cercheremo di realizzare anche questa componente importante della mobilità dolce di cui la città bisogno". In questa prima fase l'impegno di Klm è su due chilometri di ciclabile per un investimento complessivo di circa 30 mila euro. "Abbiamo trovato grande disponibilità delle istituzioni a collaborare - ha sottolineato Lucia Impiccini, direttore marketing Klm Air France per il Sud del Mediterraneo - per noi è solo l'inizio, Napoli è la prima città italiana in cui saremo presenti per la manutenzione delle piste ciclabili, poi per tutto il 2024 se la cittadinanza ci supporterà noi continueremo a investire. Come azienda da sempre cerchiamo di investire in sostenibilità e la mobilità sostenibile è un aspetto che ci caratterizza".



