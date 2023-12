Evade dai domiciliari, assume droga e si ribalta con l'auto

(ANSA)- AVELLINO, 26 DIC- Una corsa a tutta velocità per le strade del centro abitato di Fontanarosa, in provincia di Avellino, conclusasi contro un muro dopo il ribaltamento dell'auto. Il giorno di Natale, un 26enne del posto, sottoposto agli arresti domiciliari, è rimasto incastrato sotto l'auto e per liberarlo i Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare dei gonfiabili per liberarlo. In elicottero è stato poi trasportato in ospedale ad Avellino. Ha subito fratture e contusioni, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Nell'incidente non sono state coinvolti altri automobilisti. Dagli accertamenti successivi dei carabinieri, il giovane è risultato positivo al test antidroga. Nei suoi confronti sono scattate le denunce per evasione e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

