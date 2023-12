Bersaglieri premiati a Capri con Rocco Hunt

Sarà la Fanfara dell'8º Reggimento Bersaglieri, premiata per la promozione della musica italiana nelle missioni di Pace, ad aprire la 28esima edizione di Capri, Hollywood, con due concerti che coinvolgeranno cittadini e ospiti della kermesse in arrivo sull'isola accolti dal presidente onorario Tony Renis e da Rocco Hunt, primo super ospite della sezione musicale dell'International film festival promosso con il sostegno del Ministero della Cultura (Dg Cinema) e della Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Givova (fino al 2 gennaio).

Il primo evento musicale alle 12,00 animerà Anacapri, mentre alle 16,00 l'appuntamento è per tutti nella celebre piazzetta di Capri accolti dal chairman premio Oscar Bobby Moresco, dal produttore del Festival Pascal Vicedomini e da Matteo Garrone regista del film candidato all'Oscar per l'Italia 'Io capitano'.

Nutrito il gruppo di artisti e musicisti, da Lina Sastri a Eugenio Bennato, che parteciperanno al festival. Tra loro Rosey Chan, Mustapha Mbengue, Badara Seck, Nicole Slack Jones insieme a Ciccio Merolla, Marco Zurzolo, Maria Nazionale, Valentina Stella, Spillenzia, Lino Pariota, B Band, Doctor Vintage, Agostino Penna, Davide De Gregorio.



