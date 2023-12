A Trudie Styler il Capri Docu per 'An ode to Naples'

Ci sarà anche Trudie Styler con Matteo Garrone e Rocco Hunt domani nella mitica 'Piazzetta' per l'apertura del 28º Capri, Hollywood - the International Film Festival promosso con il sostegno del Ministero della Cultura (Dg Cinema) e della Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Givova. La regista inglese, produttrice e filantropa arriverà sull'isola azzurra per ritirare il premio 'Documentario europeo dell'anno' che il board della manifestazione presieduta dal regista e sceneggiatore premio Oscar Bobby Moresco le ha assegnato per il documentario 'Posso entrare? An ode to Naples' che la Styler ha realizzato coinvolgendo il leggendario autore della fotografia Dante Spinotti insieme a tanti protagonisti della cultura e del volontariato partenopeo come Francesco Di Leva, Clementino, Roberto Saviano, Don Antonio Loffredo, già parroco del Rione Sanità, ed anche suo marito Sting. Matteo Garrone, candidato con 'Io Capitano' dell'Italia agli Oscar '24, è entrato lo scorso 21 dicembre nella short list per le nomination nella categoria miglior film straniero, che saranno poi svelate il 23 gennaio. La manifestazione che apre la stagione degli awards inizierà alle ore 11:00 ad Anacapri con il concerto della Fanfara dell'ottavo reggimento dei Bersaglieri premiata per le missioni di pace nel mondo. La Styler, Garrone e Hunt, interverranno all'apertura delle mostre omaggio a Marcello Mastroianni in occasione del centenario della nascita nel 2024: quella dell'artista, pittore e scultore B. Zarro e la mostra fotografica del 'Re dei paparazzi' Rino Barillari entrambe presso la Certosa di San Giacomo. Gli artisti interverranno anche al Simposio caprese sul tema 'intelligenza artificiale e futuro del cinema e della creatività', un argomento che continua a far discutere il mondo della cultura e dello spettacolo malgrado l'accordo raggiunto a Hollywood tra le Majors e i sindacati degli attori e degli sceneggiatori. Il festival fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, ha il patrocinio del comune di Anacapri, della città di Capri, del Comune di Napoli, dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, della Croce Rossa e Nuovo Imaie, con la partecipazione di Isaia, Cremar e Radio2Rai.



