Rissa in strada, carabinieri evitano linciaggio di due giovani

E' finita con l'auto dei carabinieri circondata da oltre venti persone, animate da propositi di vendetta nei confronti di due giovani fermati dai militari, una violenta rissa sviluppatasi ieri sera, alla vigilia di Natale, in via IV Novembre a Ercolano (Napoli). I militari hanno faticato non poco per evitare il linciaggio dei due ragazzi considerati i promotori della rissa, un 22enne e un 25enne, e per non subire a loro volta conseguenze.

Tutto nasce da una segnalazione al 112 in cui si raccontava di un folto gruppo di ragazzi coinvolti in una violenta colluttazione. I militari della Tenenza locale hanno perlustrato il territorio individuando due giovani da poco fuggiti a bordo di una Fiat Panda nera dal luogo della violenza. Con loro in macchina anche due giovani ragazze. Ma durante il controllo in strada, circa venticinque persone avrebbero circondato la pattuglia e l'auto dei giovani, vero obiettivo del gruppo. I due carabinieri sono riusciti ad arginare la folla prima che la situazione degenerasse e hanno chiamato i rinforzi che sono arrivati poco dopo.

I due giovani sono stati portati in caserma e denunciati. Con loro anche un 47enne di Ercolano che si è spontaneamente presentato in caserma ammettendo il suo coinvolgimento nella rissa. Sui vestiti sono state rinvenute vistose macchie di sangue. Sono in corso indagini per identificare le oltre venti persone che hanno circondato la pattuglia e per risalire ai motivi che hanno scatenato la rissa in strada.



