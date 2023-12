Movida: Napoli; controlli alla vigilia di Natale, un arresto

Controlli e sanzioni, finanche un arresto, nell'ambito dell'attuazione del piano di sicurezza coordinato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle feste.

Le forze dell'ordine, con il concorso anche dal personale della Polizia Locale e della Polizia Metropolitana, hanno effettuato, nella giornata di ieri, 24 dicembre, servizi di controllo del territorio nelle aree di Napoli maggiormente interessate dal fenomeno della movida quali il centro storico, S. Ferdinando, Decumani, Montecalvario, Quartieri Spagnoli, Chiaia e Vomero.

E' stato attuato il dispositivo di sicurezza programmato, teso a favorire la regolarità della situazione dell'ordine e sicurezza pubblica, in occasione del fenomeno spontaneo degli aperitivi prenatalizi, con l'istituzione di varchi di accesso in zona Chiaia e centro storico, interdetti, all'occorrenza, con transenne, onde consentire solo l'uscita e quindi il decongestionamento dell'area.

Nell'attuazione dei servizi, in particolare in zona cosiddetta "Baretti di Chiaia", a causa del notevolissimo afflusso di persone, dalle 16.30 in poi, ogni venti minuti, è stato necessario operare delle chiusure ad intermittenza per decongestionare la zona. In tale area sono stati elevati 12 verbali di contestazione amministrativa a pubblici esercizi e 38 verbali al codice della strada e 2 persone sono state identificate.

In zona centro storico sono state controllate 70 persone e 13 esercizi commerciali di cui 2 sanzionati e si è proceduto ad un arresto.

In zona Montecalvario sono state controllate 118 persone e 3 esercizi commerciali di cui uno sanzionato. Inoltre, in diversi comuni dell'area metropolitana sono stati attuati mirati servizi di vigilanza e controllo per monitorare l'andamento di manifestazioni ed eventi.



