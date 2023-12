Ferimento 17enne a Napoli, arrestato uno dei due aggressori

Un giovane di 24 anni, napoletano, è stato arrestato dagli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale della questura di Napoli, con l'accusa di essere uno dei due aggressori responsabili del ferimento, la scorsa notte, in via delle Repubbliche Marinare, di un 17enne colpito, per futili motivi, con diversi fendenti in varie parti del corpo.

L'aggressore è stato sorpreso nei pressi della sua abitazione con gli indumenti ancora sporchi sangue: per lui l'accusa è di lesioni aggravate in concorso con un altro soggetto in corso di identificazione. Il 17enne è ricoverato nell'ospedale del Mare, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA