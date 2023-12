Anche attivisti pro Palestina fuori Duomo Napoli 'stop massacro'

Accanto al movimento dei disoccupati c'erano anche alcuni attivisti pro Palestina oggi all'esterno del Duomo di Napoli per ricordare "che in Palestina, e particolarmente a Gaza, la strage continua!". Il tutto mentre all'interno si svolgeva la messa di Natale celebrata dal vescovo Battaglia.

"Ieri - si sottolinea in una nota diffusa da 'Napoli per la Palestina' - l'ennesimo crimine contro l'umanità col bombardamento al campo profughi di Gaza che ha spinto tutti i sacerdoti in Palestina a escludere qualunque celebrazione e lo stesso cardinale Zuppi a dichiarare che questo é il Natale di Erode".

Alcuni attivisti hanno fatto ingresso nel Duomo ostentando cartelli che inneggiavano alla fine del conflitto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA