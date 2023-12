Aggredisce la moglie col coltello,53enne arrestato nel Casertano

A Grazzanise, in provincia di Caserta, un 53enne del posto, a seguito di un litigio per futili motivi, ha aggredito la moglie 47enne minacciandola anche con un coltello. A richiedere l'aiuto dei carabinieri con una telefonata al 112 è stata la 24enne figlia della coppia.

Quando i militari della stazione di Grazzanise, assieme a quelli della Radiomobile di Santa Maria Capua Vetere, sono giunti sul posto hanno trovato ad attenderli fuori casa la figlia della coppia che ha riferito di aver assistito all'ennesima aggressione del padre nei confronti della madre.

La ragazza ha anche aggiunto di essere stata, in passato, anche lei vittima di aggressione da parte del padre, spesso ubriaco.

All'interno dell'abitazione, parzialmente messa a soqquadro, i carabinieri hanno trovato sia la donna visibilmente scossa che l'uomo il quale, condotto in caserma, è stato poi arrestato.

All'atto della formalizzazione della denuncia la donne hanno riferito di molteplici episodi di violenza e minacce subiti dall'uomo, sin dall'inizio della loro relazione, soprattutto quando rincasava ubriaco. L'arrestato è stato associato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.



