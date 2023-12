Torna a minacciare genitori, arrestato nell'Avellinese

Appena ieri era stato allontanato dalla casa dei genitori per maltrattamenti ed aggressioni. Il 35enne di Sturno, in provincia di Avellino, è stato arrestato dopo che è tornato nell'abitazione dell'anziana coppia e ha minacciato di dar fuoco all'auto del padre se questi non lo avesse accompagnato a Napoli per acquistare sostanze stupefacenti. Anche stavolta sono intervenuti i carabinieri che lo hanno inseguito e arrestato. È stato trasferito nel carcere di Avellino in attesa dell'udienza di convalida.



