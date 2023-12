Salernitana: Sabatini, futuro Inzaghi? Conteranno solo risultati

"Vedremo la redditività del calcio di Inzaghi nelle prossime partite. È un allenatore che intende il calcio in maniera molto esuberante e questo mi piace.

Ci parlerò subito e cercherò di capire le sue motivazioni e i suoi mezzi per raggiungere l'obiettivo". Lo ha detto Walter Sabatini, oggi presentato nel giorno del suo ritorno come dg della Salernitana, parlando della posizione del tecnico dei campani.

"Sul fatto che lui non sia una mia scelta - ha aggiunto - non vorrei che fosse una condanna. Non condanno una persona perché non è una mia scelta. Però, sono costretto a dirlo. Quindi, in qualche misura sono leggermente condizionato nei suoi confronti, ma non tanto da volerlo fuori, anzi. Gli auguro fortemente che mi obblighi a tenerlo".



