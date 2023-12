Sabatini, il Napoli vuole Mazzocchi ma serve dignità

"Dia è certamente un grande giocatore, non so ancora se lo chiederanno ma ovviamente nel farlo devono sapere che ha un valore importante. Il presidente deve rientrare degli investimenti fatti, ma Dia se si muove da Salerno lo fa per una cifra ridondante che permetterebbe alla Salernitana di tornare sul mercato per sostituirlo". Così Walter Sabatini, dg della Salernitana, ha parlato delle possibili operazioni in uscita dei campani, soffermandosi anche su Mazzocchi, per il quale ci sarebbe un interessamento del Napoli.

"Mazzocchi è un giocatore importantissimo - ha detto - prendo atto che il Napoli sia interessato al ragazzo però in ogni operazione ci vuole dignità. Se il Napoli lo vuole, deve essere disposto a parlare di Mazzocchi come di un calciatore importante che ha raggiunto la Nazionale. Chi ha visto la partita ieri sera avrà apprezzato che ha giocato uno contro uno con Leao e ha fatto molto bene. Il calcio è fatto di tanti percorsi, vedremo i nostri calciatori forti che offerte potrebbero ricevere".

Sabatini ha parlato anche di Bonazzoli e Mikael, il primo in prestito al Verona, il secondo di rientro da un prestito in Brasile. "Questa squadra deve colmare dei margini e voglio capire come può farlo poi penserò alle integrazioni alla rosa.

Bonazzoli è un calciatore fortissimo che non sta mantenendo le premesse neanche nel Verona e mi dispiace perché so che può fare molto di più. Nella Salernitana della mia gestione è stato determinante e ha fatto dei gol da antologia del calcio. Mikael? il suo modo di fare è totalmente avulso dalla mia idea di calcio. È stata una delusione umana, prima ancora che professionale. In allenamento gli ho visto fare cose di un certo spessore col piede sinistro e io strizzavo l'occhio ai miei collaboratori. Però non è un giocatore, non a caso faceva un altro mestiere. Se non sei atleta dentro e fuori fai fatica, qui non ce lo voglio nemmeno per un pomeriggio. Cercherò una soluzione in Brasile".



