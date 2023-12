Riflettori a Capri sui giovani del cinema, da Markoff a Reggiani

A Capri, Hollywood la carica dei nuovi volti del cinema internazionale: dagli americani Mike Markoff e Annie Bezikian alla top model ucraina Liza Makhu, fino ai lanciatissimi italiani Renato Reggiani (Breakout Actor of The Year) e Luigi D'Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, i ragazzi di 'Mixed by Erry' (Commedia dell'anno). Ma ci saranno anche Filippo Laganà, Riccardo Mandolini, la venezuelana Elis Rivera, e le rumene Christina Belciu e Daria Chimou. Saranno loro tra i protagonisti della 28esima edizione dell'International Film festival promosso con il MiC (DG Cinema) e la Regione Campania (Film Commission), insieme a Intesa Sanpaolo e Givova, che si apre dal 26 dicembre (fino al 2 gennaio). Una tradizione consolidata quella della kermesse che inaugura la stagione degli awards fondata e prodotta da Pascal Vicedomini che negli anni ha ospitato agli esordi grandi star come Gerard Butler, Michael Fassbender e Andrew Garfield.

La Certosa di Capri ospiterà come tradizione nella Sala Diefenbach il confronto tra gli ospiti su temi globali, quest'anno si discuterà di Cinema e Intelligenza Artificiale. La cultura ci salverà? con rappresentanti dell'industria dell'audiovisivo e maestri del cinema da Bobby Moresco (chaiman) a Mike Figgis. Il regista inglese è anche il 'giudice' del Capri special contest digital che presenta una selezione di circa 100 opere dalle oltre 1400 iscrizioni giunte da oltre 90 paesi al mondo. Di giovani e futuro della creatività si parlerà il 28 dicembre con Sir Gabriele Pao Pei Andreoli, i registi Edoardo De Angelis, Neri Parenti, Angelo Antonucci, Gianluca Ansanelli, Stefano Reali, gli attori Emilio Franchini, Rita Pilato e le fotografe Vicoolya (Russia) e Saida (Ucraina).

E una vetrina speciale per i giovani e le stelle del festival saranno i 'Movie Seminar' realizzati con la Scabec al Nest di San Giovanni a Teduccio e al teatro Armida di Sorrento. Il festival ha il patrocinio del Comune di Anacapri, della Città di Capri, della Città di Napoli, dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, della Croce Rossa Italiana e Nuovo Imaie, con la partecipazione di Isaia, Caremar e Radio2 Rai.



