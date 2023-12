Calcio: Sabatini torna a Salerno, Iervolino 'è una leggenda'

"Innanzitutto voglio fare i complimenti ai ragazzi che ieri hanno disputato una grande partita giocando a testa alta contro una delle squadre più forti d'Europa". Lo ha detto il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino introducendo la conferenza stampa di Walter Sabatini.

"Ci tengo a ringraziare il direttore sportivo Morgan De Sanctis che reputo un amico ed una persona perbene a cui auguro i migliori risultati lavorativi - le parole di Iervolino -. Un ringraziamento anche al suo staff per il lavoro svolto in questi anni. Oggi presento per la seconda volta il direttore Sabatini che reputo una leggenda del calcio. È un uomo illuminato, carismatico ed un genio nel suo settore. Sabatini è un monumento di Salerno, una bandiera ed un simbolo a cui la squadra deve ispirarsi per fare un'altra grande impresa. Ama Salerno, conosce benissimo l'ambiente e sa tutto ciò che si può fare di buono qui. Sono sicuro che può trasmettere il meglio al mister e ai calciatori".

"Con Sabatini - ha spiegato il patron granata - nell'ultimo anno abbiamo ristabilito i rapporti e abbiamo ripreso un'amicizia genuina. Quando gli ho chiesto di dirigere la Salernitana per la seconda volta ha accettato senza indugio. È un leone che lancia il cuore oltre l'ostacolo e la piazza lo ama come lui ama il popolo salernitano. Quel 'Macte Animo' che è il nostro marchio ha fatto riaccendere l'entusiasmo al direttore Sabatini".



