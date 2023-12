Calcio: Mazzarri 'di arbitri non parlo, in undici meglio noi'

"Non parlo di arbitri, abbiamo fatto tanto possesso palla ma non siamo stati cinici vicini all'area.

A parte l'occasione loro di Belotti, abbiamo fatto molto più noi. Politano stava ripartendo negli spazi ed eravamo entrati benissimo pensando di andare in vantaggio, è andata come è andata". Lo ha detto Walter Mazzarri dopo il ko all'Olimpico contro la Roma a Dazn.

Parlando poi della scelta di formazione e moduli ha aggiunto: "Sembra una barzelletta. Dopo due partite tutti mi dicevano 'perché non si gioca a 3'. Quando ho parlato con il presidente sono venuto perché mi piaceva la squadra dello scorso anno, alcuni interpreti mancano e sono meno in forma. Quando si è giocato contro squadre forti abbiamo fatto bene. C'erano accorgimenti da fare perché la squadra si allungava troppo, abbiamo visto con l'Atalanta dei miglioramenti, o anche a Torino". "Questo gioco mi piaceva, anche oggi abbiamo fatto il 68% di possesso palla - ha detto ancora Mazzarri -, abbiamo il difetto di non concludere. Per ora la strada è giusta, in futuro si può anche cambiare. A livello di gioco giochiamo simile allo scorso anno, ma con gente meno in forma".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA