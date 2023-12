Associazione tassisti napoletana chiede dimissioni assessore

"Fin dall'inizio della sua investitura, oramai oltre due anni orsono, con assegnazione delle deleghe alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione civile, abbiamo evidenziato le enormi difficoltà che quotidianamente affliggono il logorante lavoro dei tassisti napoletani. Le reiterate richieste di questi ultimi non hanno sortito il benché minimo effetto, ed anche la collaborazione offerta all'assessore con proposte forse semplicistiche, ma certamente positive, non sono riuscite a smuovere l'immobilismo che da oltre due anni caratterizza la sua amministrazione, sorda anche alle richieste della categoria di incontri idonei a trovare una soluzione a questa babele che è il traffico cittadino". Con una lettera, firmata anche da quattro legali - gli avvocati E. Saltelli, O. Ciriello, L. Molea ed E. Coppola - il direttivo dell'associazione tassisti di base chiede le dimissioni dell'assessore comunale Edoardo Cosenza affinché, si legge nella missiva indirizzata anche al sindaco e al vice sindaco: "non vada perduto il lavoro di altri che si stanno dando da fare per il bene di Napoli".

"Chi, meglio dei tassisti - si legge ancora nella lettera - a contatto ogni giorno con l'utenza sia dei residenti che dei turisti italiani e stranieri, potrebbe mai rilevare il grado di irritazione e di intolleranza di ogni singolo utente verso tale inammissibile situazione, che danneggia non solo economicamente l'utenza per i lunghi periodi trascorsi nel caos dei frequenti ingorghi, ma anche se non soprattutto la rispettabilità e l'orgoglio della Città e del Popolo napoletano, che stanno cercando di uscire faticosamente da quell'immagine provinciale e di degrado sociale che da sempre li avvolge". "E' tempo quindi che lasci spazio a qualcuno dotato di maggiore scrupolosità e operosità", conclude la lettera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA