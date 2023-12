Al Santobono due 'Stanze delle Meraviglie' per bimbi degenti

Per il terzo anno consecutivo, grazie all'iniziativa benefica "Natale al Santobono - un libro per un sorriso", organizzata dall'associazione Artis Suavitas Aps, presieduta da Antonio Larizza, sono state inaugurate, nei due presidi ospedalieri dell'A.O.R.N. "Santobono - Pausilipon" di Napoli, due "Stanze delle Meraviglie", consentendo ai bambini in degenza di poter vivere l'atmosfera festiva del Natale, anche all'interno di una realtà ospedaliera.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione "Santobono Pausilipon onlus", ha consentito l'allestimento scenografico di uno spazio concesso dalla direzione sanitaria con l'obiettivo di ricreare un luogo magico, dove i bambini hanno avuto anche la possibilità di ricevere libri e doni da tre testimonial d'eccezione come la giornalista e conduttrice Rai Francesca Fialdini, gli attori di 'Mare Fuori' Vincenzo Ferrera "Beppe" e Francesco Panarella "cucciolo", i quali con Larizza e Rodolfo Conenna, direttore generale del Santobono - Pausilipon hanno inaugurato le stanze delle meraviglie, intrattenendosi con i bambini in degenza e i loro familiari.

"Abbiamo selezionato - afferma Larizza - fiabe, storie e romanzi che raccontano le varie sfumature della vita, con l'obiettivo di infondere serenità e spensieratezza nei cuori di questi meravigliosi angeli, in vista delle festività natalizie.

Ringrazio tutti coloro, e sono davvero tanti, che hanno contribuito a donare un sorriso a questi piccoli guerrieri".

"Grazie all'associazione Artis Suavitas - afferma Conenna - e ai testimonial, abbiamo voluto portare un po' della magia del Natale in ospedale Si tratta di un gesto dal grande valore simbolico e terapeutico che regala sollievo e sorrisi ai piccoli e alle loro famiglie".



