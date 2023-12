A Napoli "In nome della madre" di Erri De Luca con R.Di Girolamo

"In nome della madre" di Erri De Luca con Rosalba Di Girolamo e Rocco Zaccagnino alla fisarmonica, diretti da Annamaria Russo, va in scena a Napoli il 28 dicembre (19.30) nella chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi.

Dice Di Girolamo: "Si è riacceso il dibattito intorno alla violenza sulle donne e di genere e mentre sembrano unirsi le voci contro il perpetuarsi della degenerazione culturale che di questi orrori è responsabile, si avverte l'aleggiare di un altro pericolo: una più sottile lotta per il potere, tra uomo e donna, in particolare, e tra diversi, in generale. Nel racconto illuminato di Erri De Luca, Maria è una donna che lotta al fianco di un uomo, e Giuseppe è un uomo che lotta al fianco di una donna: semplicemente due Esseri umani che, lottando insieme, compiono le loro specifiche missioni di vita, sostenendo l'altro a fare lo stesso. Con grazia. Immergermi accompagnata da Annamaria Russo nella penna di Erri De Luca mi ha ispirata e commossa: incoraggia ad impegnarsi in una rivoluzione 'piena di grazia' che punti alla libertà di tutte le persone per realizzare la quale i nostri compagni uomini sono indispensabili e preziosi esattamente quanto noi".

Nello spettacolo, si sottolinea, a parlare è lei, Maria/Miriàm, che attraverso la penna laica e ispirata di De Luca racconta la sua gestazione inattesa e il suo viaggio da Nazareth a Bethlehem, facendo diventare intimamente umana la vicenda sacra. "E' la storia di una coraggiosissima ragazza e del suo straordinario viaggio di vita, è la storia di una comunità oppressa e al contempo pettegola e maldicente, è la storia di un uomo rivoluzionario nella sua incrollabile capacità di amare". E' la storia di un viaggio nella Palestina di 2023 anni fa, nel quale riecheggiano gli attuali scenari di guerra. Una storia d'amore cantata in fisarmonica nel mezzo di un viaggio verso la salvezza. La produzione è firmata da Il Pozzo e il Pendolo e da Baba Yaga teatro. Lo spettacolo rientra in 'Natali Erranti' nell'ambito del progetto 'Altri Natali' del Comune ed è organizzata da Baba Yaga teatro con il patrocinio di Città Metropolitana e Terza Municipalità. Replica il 30 dicembre a Vallo della Lucania.



