" Rinascita Sarno", controlli dei CC forestale a Poggiomarino

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Roccarainola a seguito di controlli mirati alla tutela del territorio ed al contrasto degli illeciti ambientali nell'ambito della campagna di controlli al fiume Sarno, campagna denominata "Rinascita Sarno", si sono recati presso un'autocarrozzeria nel comune di Poggiomarino.

I carabinieri hanno hanno riscontrato la mancanza di titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività di autocarrozzeria, nonché dell'autorizzazione necessaria per emissioni in atmosfera. I militari accertavano nelle immediate adiacenze, in un fondo agricolo, anche un deposito incontrollato di rifiuti.

I carabinieri hanno quindi sequestrato le strutture, le attrezzature utilizzate dalla ditta e il sito del deposito dei rifiuti. Il responsabile dell'attività, un uomo di Poggiomarino è stato denunciato per esercizio abusivo dell'attività, per scarico non autorizzato di reflui industriali, gestione illecita di rifiuti ed emissioni in atmosfera non autorizzate.

L'uomo è stato anche segnalato alla Camera di Commercio per la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese esercenti l'attività di autocarrozzeria.



