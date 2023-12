Si ribalta e finisce nel fossato, 49enne salva per miracolo

Grave incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, sulla strada provinciale che collega i comuni irpini di Taurano e Monteforte Irpino. Un'auto condotta da una 49enne diretta a Marzano di Nola ha sbandato e dopo essere finita fuori strada si è ribaltata. È stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in ospedale a Nola (Napoli).

Ha subito contusioni ed escoriazione senza ulteriori e più gravi conseguenze. Per recuperare l'auto incidentata e e mettere in sicurezza la zona, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato un'autogru del Distaccamento provinciale di Avellino.



