Sequestrati fuochi illegali, un arresto nell'Avellinese

Quasi venti mila pezzi di fuochi pirotecnici illegali sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino a Parta Principato Ultra e Atripalda. In un casolare del primo comune, un 54enne del posto è stato sorpreso a confezionare un migliaio di petardi per circa 34 chilogrammi, privi di qualsiasi etichettatura. L'uomo è stato arrestato in flagranza. Ad Atripalda il sequestro, all'interno di un esercizio commerciale, ha riguardato 18 mila pezzi pronti per la vendita, esposti senza rispettare le prescrizioni di sicurezza: i fuochi, (fontane, magnum, raudi, candele magiche, bengala) collocati sugli scaffali del negozio, erano privi delle protezioni che garantivano le minime condizioni di sicurezza per evitare l'innesco fortuito della miccia ed erano esposti insieme ad altri prodotti infiammabili, tra i quali confezioni contenente alcool etilico. Il commerciante è stato denunciato.

Il materiale sequestrato è stato affidato al Nucleo artificieri della Questura di Napoli per la distruzione.



