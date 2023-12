Musica: a Napoli dal 27 dicembre "Racconti al femminile"

Si svolgerà nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli dal 27 al 30 dicembre "Racconti al femminile" rassegna promossa dal Comune.

Il progetto si concentra su quattro artiste della musica jazz, cantautorale e contemporanea italiana, che daranno vita a quattro racconti al femminile attraverso la parola e la melodia.

La sensibilità artistica e poetica, che caratterizza le quattro rappresentanti della sfera femminile, sottolineano i promotori, "ha come obiettivo di creare un momento di condivisione e di empatia". Il 27 dicembre (gli eventi cominceranno alle 19, ingresso gratuito) inaugurerà NADA, "una delle voci più interessanti e raffinate della musica italiana" si evidenzia. Il 28 dicembre saranno di scena Cristina Donà e Saverio Lanza in "Spiriti guida". Conosciuta nel circuito indie rock italiano di fine anni 90 la Donà ha uno stile musicale originale e sperimentale. Il 29 dicembre sarà la volta della cantautrice, designer e pittrice italiana Amalia Grè. La chiusura della rassegna sarà il 30 dicembre con la musica jazz di Rita Marcotulli, pianista e compositrice di fama internazionale che ha collaborato con alcuni dei più importanti musicisti della scena jazzistica e non solo: Richard Galliano, Chet Baker, Enrico Rava, Kenny Wheeler, Peter Erskine, Steve Grossman, Pet Metheny.

"'Racconti al femminile' non è solo un'occasione per ascoltare dal vivo quattro interpreti d'eccezione, ma un momento di riflessione sulla figura femminile. Al di là di ogni retorica, davanti ad avvenimenti che scuotono le coscienze, è più che mai opportuno accendere i riflettori sulla centralità della donna in ogni settore. A cominciare dalla musica" afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA