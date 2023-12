'La cantata del vero e del falso lume, tra pastori falsi e veri'

Si terrà domani, 23 dicembre (ore 11), nel Chiostro de Procuratori della Certosa e Museo di San Martino a Napoli, l'evento "La Cantata sul Vero e Falso Lume Tra Pastori Falsi e Veri", organizzato dall'Associazione Domenico Scarlatti in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e la Certosa e Museo di San Martino e finanziato dal Comune nell'ambito della programmazione culturale di "Natale a Napoli 2023".

Lo spettacolo musicale, a cura di Mariano Bauduin, si articola in vari piani drammaturgici e musicali: l'esecuzione de "La Cantata per la notte di Natale dei 5 Profeti" di Alessandro Scarlatti per orchestra, 5 voci soliste e organo, "al cui interno - evidenziano gli organizzatori - i recitativi secchi sono stati sostituiti da alcune scene recitate da attori/cantanti della Compagnia Gli Alberi di Canto Teatro. A loro saranno anche affidate le esecuzioni di alcuni brani natalizi della tradizione, quasi come se lo spettacolo fosse un viaggio nella tradizione natalizia campana e non solo; un percorso poetico e illustrativo su alcuni aspetti che il tempo e la modernità stanno drammaticamente cancellando, mettendo in crisi l'essere umano in rapporto con la parte più antica di sé".

Regia, drammaturgia, musiche, revisione musicale di Mariano Bauduin; Le Voci dei 5 Profeti: Minni Diodati, Renata Fusco, Enrico Vicinanza, Stefano Sorrentino, Francesco Auriemma; I 4 Pastori (Attori/cantanti): Antonella Morea, Maurizio Murano, Ivano Schiavi, Elisabetta D'Acunzo; Orchestra da camera di Napoli diretta dal maestro Enzo Amato.



