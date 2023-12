'J'Adore Napoli-The Book', beneficenza da libro fotografico

Una community digitale esce dalla rete per creare un nuovo spazio fisico di incontro: è in questo quadro che si inserisce l'appuntamento di oggi, 22 dicembre, dalle 18 alle 21, nella NSS Edicola di Piazza S. Pasquale a Chiaia, a Napoli, con la presentazione del libro fotografico "J'Adore Napoli-The Book"; l'edizione curata dal collettivo NSS è un lavoro che raccoglie le opere di 20 fotografi napoletani e internazionali, tra emergenti e affermati, che donano i loro scatti per un libro che si propone di raccontare l'ultimo lustro napoletano. Tanti i nomi coinvolti, fra gli altri: Carmine Romano, Vincenzo Schioppa, Matilde Gucciardi, Valerio Muto, Carmine Covino e Francesco Freddo, Robbie McIntosh, Luigi Lista ed Eleonora D'Angelo. I fondi raccolti dalle vendite verranno devoluti all'associazione La Locomotiva.

Ad arricchire l'evento ci sarà la selezione musicale di Vincenzo Paccone mentre un'azienda offrirà le birre. J'Adore Napoli rientra nel macro progetto NSS Edicola il nuovo spazio fisico di NSS Magazine che ha rilevato la storica edicola della piazzetta di Chiaia e all'interno della quale svolge attività quotidiane di cultura digitale, rivalutazione artistica, commerciale e promozionale della città. Un nuovo polo di attrazione per collaborazioni, idee e progetti e catalizzatore fisico dell'eccellenze napoletane per lo sviluppo del "brand Napoli".



