In corso a Napoli sciopero del commercio, turismo e terziario

E' in corso a Napoli la manifestazione interregionale unitaria del Sud dei lavoratori del commercio, del turismo e del terziario delle categorie di Cgil, Cisl e Uil. Il corteo, in partenza da piazza Mancini, nei pressi della Stazione centrale, arriverà a piazza Matteotti dove ci saranno i comizi finali.

"E' una categoria - spiega Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli - da 4 anni senza contratto nazionale. Sono tanti lavoratori, molti dei quali ai limiti della povertà perchè precari o impiegati a tempo parziale e il contratto è l'unico modo per rivalutare i loro salari. Ecco perchè questo sciopero alla vigilia del Natale. In questi mesi le imprese del turismo e del terziario hanno cominciato a macinare forti profitti grazie anche al sacrificio dei lavoratori che devono bene.



