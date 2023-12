Il Rione Sanità a Napoli presidiato dai Carabinieri

I militari della compagnia Stella, insieme a quelli del nucleo radiomobile di Napoli, hanno svolto un servizio di controllo del territorio nel rione Sanità. Focus sulla sicurezza stradale.

5 le persone denunciate per guida senza patente, tutte sorprese alla guida di grossi scooter nonostante non avessero mai conseguito alcun titolo abilitativo.

Un 43enne di origini ceche dovrà rispondere di evasione.

Sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sorpreso in strada senza autorizzazione Durante il servizio sono state notificate 12 contravvenzioni, quasi tutte per guida senza casco e assicurazione. 5 i veicoli sequestrati.



