Francesco Cicchella con "BIS! Christmas edition" al Teatro Cilea

Quindici date nel Teatro Cilea di Napoli per Francesco Cicchella che si esibirà sul palco vomerese con il nuovo spettacolo natalizio dal titolo "BIS! Christmas edition". Dal 25 dicembre al 14 gennaio l'artista si gioca le sue carte in un one man show nel quale si ritrovano i suoi cavalli di battaglia come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri, e performances inedite. La comicità si sposa con la musica, nello stile del giovane showman. Sul palco, oltre all'artista partenopeo, che firma anche la regia, la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che arricchiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto.

"È un piacere enorme tornare in scena nella mia città, soprattutto dopo tante date in giro per l'Italia" dice Cicchella. "BiS! è uno spettacolo che mi sta dando soddisfazioni incredibili, siamo a circa 120 repliche con più di 120mila spettatori, ho ricevuto un'ondata di affetto e di calore incredibile da Trento fino a Palermo, ma tornare a casa nel periodo delle feste natalizie ha un sapore speciale. Non a caso, al Teatro Cilea porterò in scena una versione speciale dello show, che ho definito appunto 'Christmas Edition'. Anche chi ha già visto lo spettacolo, potrà tornare e trovare tante novità".

Prosa, musica, comicità ed emozioni: questi gli ingredienti del cartellone 2023/2024 che propone al pubblico il Teatro Cilea "per una stagione - si sottolinea - ricca di appuntamenti, tra novità e ritorni attesi". Lello Arena, ancora una volta alla guida della storica sala vomerese come direttore artistico, "firma una rassegna adatta ad un pubblico di tutte le età grazie ad un cartellone che vanta molti nomi della comicità napoletana di grande popolarità affermati su scala nazionale". Fra i prossimi spettacoli in calendario: dal 18 al 21 gennaio Paolo Caiazzo in "Separati ma non troppo" mentre, per la prima volta al Cilea, arriva dal 25 gennaio Enzo Decaro in "Non è vero ma ci credo", commedia di Peppino De Filippo; "Il viaggio del papà" di Maurizio Casagrande andrà in scena dal primo febbraio con una commedia che racconta il rapporto tra padre e figlio.



