Ecco il 'presepe' dell'antica Pompei, emergono 13 statuine

La tradizione dei presepi risale alla storia più recente, eppure tracce di allestimenti rituali nelle case si ritrovano già in antico. 13 statuine in terracotta, tracce di un antico rito, emergono a Pompei da un ambiente di una domus confinante con la casa di Leda e il cigno, dove è in corso un cantiere di scavo, restauro e valorizzazione.

Le piccole sculture di circa 15 centimetri di altezza tra cui si riconoscono figure umane sono state rinvenute in posizione eretta su un piano orizzontale. L'ambiente che le conservava, probabilmente l'atrio della casa, presentava anche delle decorazioni affiorate per ora nelle pareti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA