Dal 27 dicembre 'DiVino Jazz Festival' in 6 Comuni del Vesuviano

Al via la 17ma edizione del DiVino Jazz Festival, la rassegna musicale diretta da Gigi Di Luca in programma da mercoledì 27 dicembre al 6 gennaio, in sei comuni dell'area vesuviana. Finanziato dalla Regione Campania e cofinanziato dai comuni di Ercolano (capofila del progetto), Torre del Greco, Torre Annunziata, Pompei, Boscoreale e Boscotrecase la XVII edizione del Divino Jazz proporrà concerti, incontri, itinerari culturali e naturalistici, degustazione di vini e laboratori del gusto, reading e street parade.

Nell'arco di due settimane il palco itinerante del festival vesuviano ospiterà artisti italiani e internazionali: da Fabrizio Bosso Quartet con special guest Nico Gori in un omaggio a Stevie Wonder, per l'apertura del festival al teatro Corallo di Torre del Greco, a James Senese che chiuderà la rassegna nel giorno dell'Epifania a Villa Campolieto a Ercolano. Passando per Maria Pia De Vito con il chitarrista brasiliano Roberto Taufic e Roberto Rossi alla batteria (28 dicembre a Pompei), il duo composto dal cubano Omar Sosa e il venezuelano Gustavo Ovalles (29/12 a Boscoreale), l'ensemble statunitense Baltimora Gospel Singers (30/12 a Torre Annunziata). E ancora, il compositore e fisarmonicista francese Richard Galliano col suo New York Tango Trio (4 gennaio a Ercolano) e Stefano Di Battista col suo omaggio a Ennio Morricone il 5 gennaio a Boscotrecase. Oltre ai concerti principali, il cartellone prevede diverse esibizioni e performance artistiche con Magicaboola Street Band, Matteo Franza Quartet, della scuola di teatro La Bazzarra e la presentazione di "Terra Nera - I Vesuviani" del fotografo Pino Miraglia. In programma anche visite guidate agli Scavi di Oplonti, al parco archeologico di Pompei e di Ercolano e itinerari nel parco Nazionale del Vesuvio, oltre a visite ai centri storici e alle aziende vinicole.

"Un Festival da sentire con tutti i cinque sensi. Un progetto culturale di valorizzazione della costa vesuviana che ha trovato l'adesione già dal 2004 di comuni che hanno accolto la proposta in cui jazz e vino si incontrano e si fondono" dice il direttore artistico, Gigi Di Luca.



