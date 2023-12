Consiglio provinciale di Benevento, vince Mastella

Clemente Mastella, leader di "Noi di Centro" e sindaco del capoluogo sannita, vince le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Benevento facendo eleggere il cinquanta per cento dei consiglieri alla Rocca dei Rettori, presieduta dal mastelliano Nino Lombardi.

Al termine degli scrutini avvenuti durante la notte le tre liste mastelliane riescono a far eleggere cinque consiglieri provinciali, tre sono invece gli eletti nelle fila del centrodestra che si è presentato unito (due per Forza Italia ed uno per Fratelli d'Italia, nessun eletto per la Lega), e due al Partito Democratico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA