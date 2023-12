Scontro veicoli nell'Avellinese, morto centauro 20enne

Incidente mortale in Valle Ufita, in provincia di Avellino, nel quale ha perso la vita un motociclista che si è scontrato frontalmente con un'Audi A3. Il centauro, un 20enne di Grottaminarda, alla guida di una Kawasaki, è morto sul colpo, come hanno constato gli operatori del 118 giunti sul posto.

Gli occupanti dell'auto, alcuni giovani residenti nella zona, sono rimasti illesi. Lo schianto è avvenuto sulla Variante Manna-Tre Torri della Statale 90 delle Puglie, a pochi chilometri dal centro abitato di Grottaminarda. I carabinieri della compagnia di Ariano Irpino stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.



