Questore Caserta, "più pattuglie in strada"

Circa 200 arresti, con più di mille denunciati e oltre 31mila persone sottoposte a controllo perchè stanno scontando misure alternative al carcere, come i domiciliari. Sono alcuni dei dati relativi all'attività della Polizia di Stato nel Casertano da gennaio al 30 novembre, forniti oggi dal Questore Andrea Grassi nel corso della conferenza stampa convocata in Questura per il resoconto di fine anno e gli scambi di auguri. Sono undicimila i posti di blocco realizzati in undici mesi, con 200mila persone identificate, 300 eservizi pubblici e oltre 5mila contestazione elevate per vari reati. Il Questore, insediatosi ad inizio agosto, traccia un bilancio positivo per l'attività di polizia, ricordando che Caserta figura tra le "top ten delle Questure italiane quanto a numero di controlli effettuati sul territorio", e che i rinforzi agli organici tanto attesi sono iniziati ad arrivare e continueranno fino a gennaio. Una cinquantina i poliziotti inviati a Caserta, una ventina già arrivata a settembre al Commissariato di Castel Volturno; da qualche giorno sono invece giunti undici vice-ispettori ed entro breve arriveranno una ventina tra agenti e assistenti. Organici più forti vuol dire più personale in strada. "Per ora non tornerà la figura del poliziotto di quartiere, preferisco le pattuglie automontate" dice Grassi, che poi si sofferma anche sugli avvicendamenti dei funzionari con l'arrivo di nuovi dirigenti alla Squadra Mobile, alla Digos, all'Anticrimine, alla divisione amministrativa.

"Erano cambi non necessari - spiega Grassi - ma funzionali, secondo me, a portare ad un miglioramento delle performance della Polizia". Le preoccupazione per Grassi riguardano il "rifiorire dei reati predatori", con malviventi napoletani che spesso si postano nel Casertano con "puntate veloci", per poi tornarsene nel loro territorio, e i reati di genere. "La legge - sottolinea Grassi - dà oggi più poteri ai Questori, in tema per esempio di ammonimento degli stalker, ma dobbiamo comunque cercare di essere più veloci negli interventi, anche per questo ci confrontiamo spesso con le Procure e le altre forze dell'ordine per rendere più rapidi i flussi di informazioni concernenti questi episodi".



