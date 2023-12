Manfredi, auguri per un anno di pace e opportunità

"Auguri di buone feste e che sia un anno di pace, di serenità, di salute, di opportunità in cui ognuno possa realizzare i propri sogni e le proprie speranze".

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in un videomessaggio di auguri di buone feste rivolto ai napoletani.

"La città sta crescendo - ha proseguito - abbiamo tantissimi turisti, Napoli è all'attenzione di tutto il mondo, è al centro dello spettacolo, del teatro, della musica, degli investimenti internazionali. Dobbiamo crederci tutti insieme, dobbiamo fare sempre di più, dobbiamo migliorare i servizi, le opportunità, le occasioni per questa straordinaria città. Sono sicuro che tutti insieme costruiremo sempre di più una grande Napoli, una Napoli europea, accogliente, che può dare un'opportunità a tutti: crediamoci insieme e costruiamo un grande futuro per la nostra bellissima città". Nel messaggio il sindaco ha rivolto un pensiero "ai tanti che soffrono, ai malati, agli anziani e alle persone che hanno di meno. A loro - ha aggiunto . deve andare sempre di più una mano tesa, un'opportunità, il desiderio di essere in famiglia".



