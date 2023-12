Dio non è solo, Tv2000 per gli 800 anni della Natività

Andrà in onda domenica 24 dicembre alle ore 12:50 su Tv2000 il documentario 'Dio non è solo - La cultura e l'arte del presepe', per celebrare l'Ottocentesimo anniversario dalla prima Natività voluta da San Francesco d'Assisi a Greccio nella notte di Natale del 1223. Scritto da Nicola Barile e Giovanni Parisi e diretto da Giovanni Calvino e Sara Saetta, si avvale della partecipazione straordinaria di Peppe Barra storico interprete del personaggio "Razzullo" nella Cantata dei Pastori, che insieme al racconto di teologi, antropologi e massimi esperti dell'arte presepiale napoletana, fornisce allo spettatore un quadro completo della tradizione cristiana della riproduzione della Natività. In 52 minuti si racconta l'evoluzione del presepe, dalla rappresentazione povera e scarna voluta da San Francesco, a quella affollata e a chiassosa nel Settecento Napoletano. Un lavoro di riprese lungo un anno che ha visto la troupe spostarsi per l'Italia, dai luoghi simbolo della tradizione francescana a Greccio sino alle sale del Museo di San Martino, dove sono custoditi i pastori della collezione Cuciniello. Il film non si ferma solo alla tradizione storica, raccontata nelle interviste di Marino Niola, Elisabetta Moro, Francesco Delizia, Ileana Creazzo, Padre Domenico Lassandro, e il maestro Antonio Lebro, bensì riesce a raccontare la contemporaneità delle nuove scuole artistiche partenopee tra cui quella del presepe favoloso dei fratelli Scuotto. le musiche originali sono di Valerio Minicillo e la fotografia di Davide Aronica e Bruno Cirillo, 'Dio non è solo' prodotto da Giovanni Parisi e Giovanni Calvino per TILE Storytellers, si è avvalso del contributo della Film Commission Regione Campania e delle norme nazionali per il Tax Credit volute dal MiC - ministero della Cultura.



