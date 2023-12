Babbo Natale dona regali grazie a 'Il giocattolo sospeso'

NAPOLI, 21 DIC - Per alcuni bimbi di Napoli Babbo Natale è arrivato oggi sotto il grande albero allestito nel cortile di Palazzo San Giacomo. Qui si è infatti svolta la consegna dei regali raccolti grazie all'iniziativa 'Il giocattolo sospeso' promossa dal Comune di Napoli. "È una bellissima iniziativa e quest'anno ha avuto un grande successo - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - ringrazio tutti i napoletani per la solidarietà. Napoli è una città che non dimentica mai i più fragili, i più deboli e i nostri bambini a cui doniamo un sorriso grazie alla loro generosità". Oggi sono stati consegnati i primi 100 giocattoli e la consegna proseguirà nei prossimi giorni. Alla festa, allietata dalle canzoni intonate dagli alunni della scuola 'Michelangelo', hanno partecipato anche Fabio Cannavaro e Maria Grazia Onorato, giovane promessa del Calcio Napoli femminile, a cui il sindaco Manfredi ha donato una medaglia. A ricevere i regali sono stati alcuni piccoli ospiti della Fondazione 'A Voce d"e creature Onlus' e di altre associazioni che si occupano di bambini disagiati sul territorio. "Natale è un momento di gioia che vogliamo condividere con i tanti bambini della nostra città - ha sottolineato l'assessore ai Giovani, Chiara Marciani - e nei prossimi giorni consegneremo altri giocattoli andando in tour con le associazioni che hanno aderito e che, affinché potessero essere soddisfatti i desideri dei bimbi, ci hanno fornito le loro età ma anche dato delle indicazioni affinché fosse possibile donare i giocattoli desiderati". Il prossimo 29 dicembre alcuni regali saranno consegnati anche ai bimbi che sono ricoverati presso il reparto di Pediatria del Policlinico Federico II.



