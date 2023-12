Aziende inquinanti sequestrate da Cc Forestali

Il 67 per cento delle aziende, opifici e concerie che svolgono le loro attività lungo il torrente Solofrano non sono risultate in regola con leggi e disposizioni che tutelano l'ambiente. È quanto emerge dai controlli effettuati dai carabinieri Forestali di Avellino nell'ambito della più ampia campagna di controlli, cominciata nel 2020, che interessa il bacino idrografico del fiume Sarno.

In particolare, su 22 aziende controllate, ben 15 a vario titolo sono risultate non conformi. Contestate principalmente la mancanza di autorizzazioni per lo scarico dei corpi idrici e l'assenza di autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. Sette aziende, quattro concerie e tre opifici) sono state sequestrate e dodici imprenditori denunciati all'Autorità giudiziaria. Tra questi il titolare di un'autofficina-autocarrozzeria di Montoro risultata priva di ogni autorizazione.



