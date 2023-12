Sindaco di Napoli dona targa a Miranda Martino

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha consegnato una targa all'artista Miranda Martino in segno di riconoscimento e gratitudine da parte della città di Napoli per la sua lunga e brillante carriera.

Martino, 90 anni compiuti lo scorso 26 ottobre, nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con numerosi artisti e maestri tra cui, solo per citarne alcuni, Morricone e Bacalov.

"E' un riconoscimento dovuto per una grandissima artista che rappresenta un pezzo della storia musicale della città - ha detto il sindaco Manfredi - una storia fatta di tradizione, di talento e identità. Siamo molto grati per il contributo che ha dato a Napoli e alla canzone napoletana". Alla cerimonia ha partecipato anche Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per l'Industria musicale e l'audiovisivo. "Ricevere questo riconoscimento - ha detto l'artista - ha per me un significato straordinario. Napoli per me è tutto e devo ringraziare Taranto che per me è stato molto importante".



