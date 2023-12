"RiLOVuzione", la rivoluzione delle donne con le parole d'amore

Raccontare la 'guerra' che combattono le donne partendo dalla guerra russo-ucraina che fra le prime vittime vide la piccola Polina, mondi legati da un filo unico di dolore rispetto al quale occorre riproporre l'Amore: é il tentativo che l'attrice e regista napoletana Cristina Donadio lancia con il suo "RiLOVuzione", spettacolo, con 7 attrici, che prospetta la rivoluzione delle donne attraverso le parole d'amore, presentato oggi in anteprima a bordo della Msc Fantasia nello scalo partenopeo nel ciclo "Mare d'incontri" voluto dalla compagnia per avvicinare le sue navi alle città e ai porti d'attracco coinvolgendo le comunità cittadine attraverso gli eventi culturali.

Un collegamento guerra-violenza sulle donne "inevitabile" come spiega all'ANSA la Donadio nota al grande pubblico per aver interpretato 'Scianel' in Gomorra. "Inevitabile e ogni giorno più contemporaneo" aggiunge ricordando l'ennesimo femminicidio.

"E' una storia che non finisce mai, una guerra di cui non intravediamo neppure un nemico vero. Troppo facile dire che è colpa degli uomini. Sono loro ad agire ma la situazione è molto più complicata. Perché gli uomini arrivano ad avere così tanta paura da uccidere? Come è possibile che ancora esistano conflitti insensati come quello in Ucraina?". La risposta a tutto ciò? "Non ho soluzioni - dice Donadio - forse verrà dal tempo". Ma con questo spettacolo l'attrice scommette sull'Amore: "L'idea nasce qui da un uomo, da Ciro Vespa, manager Msc, che ha sentito il bisogno di fare qualcosa per le donne, di scrivere poesie, con un omaggio alla piccola Polina. Insieme con lui ho creato un contenitore con 7 meravigliose attrici. Spero di portarlo in giro per raccontare, partendo dalla guerra, la guerra quotidiana delle donne". Sul palco si alternano le attrici raccontando storie di donne famose - nel mondo dell'Altrove dove è giunta Polina dopo la morte - fra amore e sofferenza, violenza collettiva e storie intime: Enheduanna, Saffo, Eleonora De Fonseca Pimentel, Frida Kahlo, Alda Merini, Audre Lorde, Farough Farrokhzad. Miscellanea di personaggi che hanno fatto la storia attraverso le parole d'amore, storie di donne che hanno contribuito a cambiare il mondo.



