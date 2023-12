Riapre esposizione Balloon Museum a due mesi da danni maltempo

A inizio novembre una delle tre strutture fu seriamente danneggiata a causa di un'ondata di maltempo che interessò la città di Napoli: da venerdì riapre negli spazi della Mostra d'Oltremare Balloon Museum, l'esposizione che su scala internazionale ha saputo raccogliere tre milioni di visitatori.

Un momento salutato con entusiasmo dalla direzione della rassegna, che nel "ringraziare coloro che hanno continuato a sostenere il progetto con parole di solidarietà e centinaia di e-mail quotidiane, manifestando il loro interesse e incoraggiando la riapertura dell'evento", segnala come "dopo due mesi di duro lavoro e dedizione, siamo pronti a riconsegnarvi un evento ancora più spettacolare, sicuro e affascinante".

Si riparte venerdì, quando Pop Air (questo il titolo della mostra presente a Napoli e inaugurata lo scorso 22 settembre) riaprirà i battenti: "L'arte e il divertimento torneranno a illuminare Napoli - spiegano gli organizzatori - creando un'atmosfera magica come solo il Balloon Museum sa fare.

Preparatevi a vivere momenti unici, immersi in un mondo dove l'aria sarà l'ingrediente principale". I promotori di Balloon Museum fanno inoltre sapere che l'area espositiva presente alla Mostra d'Oltremare rimarrà aperta fino al 25 febbraio 2024.





