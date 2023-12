Natale a Napoli, 133 spettacoli e 78 itinerari

Da 'Vedi Napoli a Natale e poi torni' alle iniziative per la Befana fino al 7 gennaio 2024, sono 133 gli spettacoli e 78 itinerari tematici che accolgono cittadini e turisti nelle festività. "Napoli sta registrando numeri sempre più importanti: se durante il week end dell'Immacolata sono arrivati 200.000 turisti nei giorni di festa prevediamo oltre 450.000 presenze. Nel progettare i nostri eventi abbiamo puntato sia sui luoghi già inseriti nel circuito turistico sia su quelli meno noti - ricorda l'assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato - Desideriamo offrire un turismo sempre più esperienziale, immersivo, con tanti eventi e mostrare una città sempre più accogliente, anche grazie all'implementazione dei servizi. Ci sono tanti giovani tutor al lavoro presso gli Infopoint e in giro per la città, a piedi e in bici; è stato aumentato il numero dei bagni pubblici, è stato implementato il servizio di raccolta dei rifiuti e il lavaggio delle strade e stabilito il prolungamento delle corse delle metro e funicolari".

'Vedi Napoli a Natale e poi torni' anima il Centro Direzionale, Piazza Mercato, il quartiere Sanità e Piazza Municipio per tutte le feste. Entro il 23 dicembre sarà possibile visitare l'Igloo Christmas Village al Centro Direzionale. Non mancherà l'appuntamento col concerto di Capodanno, quest'anno in piazza Municipio, 'That's Napoli Live Show' con il coro diretto dal maestro Carlo Morelli, lunedì 1 gennaio, dalle 12.00 alle 13.30.

Confermate anche per la seconda edizione a Piazza Mercato la Fiera del Giocattolo e della Calza, dal 3 al 5 gennaio, dalle 11.00 a mezzanotte, e la Notte Bianca con il concerto finale con Enzo Gragnaniello. Ritorna Sanità-tà-tà, l'evento che ormai richiama migliaia di persone tra Borgo Vergini, Cimitero delle Fontanelle e piazza Sanità con tanti artisti, noti ed emergenti, dalle 18.30 del 6 gennaio. E ''Rivelazioni', progetto finanziato dalla Regione Campania e promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune, sta proponendo esperienze gratuite, la rassegna 'Musica narrata' nelle chiese e spettacoli itineranti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA